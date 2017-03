Wie wil met wie, en wie sluit wie uit?

Op 50PLUS, VoorNederland (VNL) en het Forum voor Democratie na sluiten alle partijen de PVV bij voorbaat uit. Premier Mark Rutte heeft al meerdere keren aangegeven niet met Geert Wilders te willen samenwerken, ook niet in een gedoogconstructie. Die kans is „nul”, zegt hij. Zelfs als Wilders de meeste stemmen trekt lijkt de PVV veroordeeld tot de oppositiebankjes, tenzij de partij 76 of meer zetels haalt.

50PLUS mag dan op papier bereid zijn met de PVV te praten, door het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 als breekpunt te betitelen lijkt de partij zichzelf al buitenspel te zetten. De enige partijen die hier ook voor pleiten zijn de PVV en de SP. Andere partijen zijn er fel tegen.

SP-leider Emile Roemer sluit als enige politiek leider in Den Haag de VVD uit. Volgens de Brabander zijn de politieke verschillen met de liberalen simpelweg te groot. Hij riep andere linkse partijen op zijn voorbeeld te volgen, maar daaraan is geen gehoor gegeven.

GroenLinks-leider Jesse Klaver, de grote belofte op links, hoopt op een zo progressief mogelijk kabinet, met onder andere de SP, de PvdA en D66. Daarbij sluit hij samenwerking met de VVD niet uit, maar hij heeft ook het CDA genoemd als lid van een coalitie met andere linkse partijen.

Sybrand Buma, de lijsttrekker van het CDA, voelt er echter weer niets voor om als enige rechtse partij deel uit te maken van een coalitie met verder louter linkse partijen. In een interview zei hij dat de „belachelijke” ideeën van linkse partijen juist moeten worden „bestreden.”