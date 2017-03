Turkse minister Kaya: onmenselijk behandeld

Dat zei de Turkse bewindsvrouw zondag op het vliegveld van Istanbul tijdens een persconferentie. Zij is zaterdagnacht nadat de Nederlandse regering haar ongewenst vreemdeling had verklaard naar Duitsland vertrokken. Vanaf de luchthaven in Keulen vloog Kaya met een privéjet naar Istanbul.

„Ik ging naar Europa met een diplomatiek paspoort om een bezoek te brengen aan ons consulaat, onze eigen territorium, maar we kregen geen toestemming om naar binnen te gaan. We waren op zo’n 30 meter afstand van het consulaat. De consul kreeg evenmin toestemming om naar ons toe te komen.”

De politica bekritiseerde het optreden van de politie. „Onze burgers zijn niet menselijk behandeld.” Volgens Kaya zouden journalisten ook zijn aangevallen. Zo ver bekend is dat echter niet gebeurd. Aanwezige pers kon gisteren ongestoord het werk doen.