Voetbalfans kunnen A1 maar beter mijden

58 min geleden

AMSTERDAM - Er is zondag ernstige vertraging op de A1 en A6 richting Amsterdam en daarom kunnen bezoekers van bijvoorbeeld Ajax - FC Twente beter omrijden over Utrecht. Door werkzaamheden is er bij Diemen maar één rijstrook beschikbaar.