Te veel bezoekers in Burgers' Zoo Arnhem

36 min geleden

ARNHEM - Burgers' Zoo in Arnhem heeft zondagmiddag de deuren gesloten voor bezoekers die nog onderweg zijn naar de dierentuin. Het park laat weten dat het door het mooie weer en een actie op de Duitse markt vol is in de diergaarde en dat er niemand meer bij kan.