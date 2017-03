Nederlands protest over hijsen Turkse vlag

Volgens hem betreft het een onduidelijk situatie. „De Turkse autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze diplomatieke vertegenwoordigingen in Turkije. We hebben protest aangetekend”, aldus de zegsman.

Volgens buitenlandse media was een betoger zondag het Nederlandse consulaat binnengedrongen en had op het dak de Turkse vlag gehesen. De Turkse vlag zou ongeveer een half uur hebben gewapperd, daarna ging de Nederlandse driekleur weer in top.

Op beelden van persbureau DHA was te zien hoe de man vanaf het dak van het gebouw „god is groot” riep. Het is nog onduidelijk hoe de indringer het zwaarbeveiligde pand kon binnenkomen. Hij zou naar verluidt weer gevlucht zijn.

De Turkse krant Daily Sabah meldde dat Turkse functionarissen ontkenden dat een Turkse man de vlag heeft verwisseld. Het pand zou dermate goed beveiligd zijn dat daar niemand zomaar naar binnen kan. Bronnen rond Ankara zeiden dat medewerkers van het Nederlandse consulaat er dus verantwoordelijk voor moeten zijn.

Voor het consulaat hadden zondag een paar demonstranten met Turkse vlaggen zich verzameld.