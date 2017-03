premium

Oproep: bent u in Turkije?

49 min geleden

Bent u in Turkije of kent u iemand die op dit moment in Turkije is? We horen graag van u of u iets merkt van de dreigende taal die Erdogan momenteel utislaat richting Nederland en zijn burgers. Voelt u zich nog veilig in Turkije? Wordt u anders behandeld?