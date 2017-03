premium

CDA witheet om diefstal spandoek

38 min geleden Marieke van Essen

TEYLINGEN - Het CDA in Teylingen is witheet vanwege de diefstal van een spandoek dat was neergehangen aan een hek in het Zuid-Hollandse dorp. De partij, die aangifte heeft gedaan, noemt het opmerkelijk dat de vlag van GroenLinks nog wel gewoon in straat hangt.