Turks consulaat totaal overvallen door bezoek Kaya

Zaterdagmiddag even na één uur rinkelt de telefoon op het Rotterdamse kantoortje van het verkiezingsbureau van de AK Partij. Het is de Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya. „Heren, ik kom met de auto naar Rotterdam. Regel een plek waar ik een toespraak kan houden. Kom op, aan de slag!”

Het telefoontje komt totaal onverwacht. De leden van de Nederlandse tak van de AK Partij zaten nog op adem te komen van de landingsrechten die Nederland had geweigerd voor buitenlandminister Cavusoglu. Nu komt er alsnog - via de achterdeur - hoog bezoek uit Ankara.

Enkele minuten later belt consul-generaal Sadin Ayyildiz naar het kantoortje van de AK Partij om het telefoontje te checken. De gemeente Rotterdam is in alle staten, meldt hij. Het stadsbestuur eist opheldering over het gerucht dat minister Kaya onderweg is naar Nederland. „Is dat inderdaad waar?” vraagt Ayyildiz nerveus. Aan de andere kant van de lijn blijft het heel even stil. „Evet...”, klinkt het dan, Turks voor ’ja’.