Uitkijken naar nieuwe peiling

Het lijkt een tegenvaller voor partijen die de afgelopen week juist met een opmars in de peilingen bezig zijn, zoals CDA, D66 en GroenLinks. Zij zagen ineens dat VVD-leider Mark Rutte zich als minister-president liet gelden, een belangrijk extraatje bij een verkiezingscampagne.

Zelfs Geert Wilders moest erkennen dat het kabinet een goed besluit had genomen, hoewel hij er gelijk aan vastknoopte dat het zonder zijn aanwezigheid nooit gebeurd zou zijn.

CDA-voorman Sybrand Buma liet zich ook niet onbetuigd, in een poging het momentum van Rutte weg te kapen. Nadat de VVD-leider na het wegsturen van de Turkse familieminister opriep tot de-escalatie, zag de christendemocraat zijn kans schoon. De-escalatie is een teken van zwakte richting de Turken, vindt Buma. En dus stelde hij voor om het associatieverdrag van de EU met Turkije op te zeggen. In coalitiekringen werd er gelijk op gewezen dat het CDA juist eerder tegen een voorstel daartoe stemde.

Na de scherpe toon van het CDA klonk ook van de VVD- en de PvdA-leiders dat Turkije maar excuses moest aanbieden aan Nederland.

En zo is de verkiezingscampagne vervlochten geraakt met de Turkse crisis. Den Haag is benieuwd naar de invloed die dit alles zal hebben op de verkiezingen van woensdag.

Uit een eerste peiling van De Hond blijkt dat PVV, VVD en CDA electoraal kunnen profiteren van de crisis met Turkije. Linkse partijen zouden de prijs kunnen betalen, omdat het onderwerp integratie nu ineens belangrijker lijkt te worden.