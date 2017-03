Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Aanbod van Kuzu valt verkeerd

1 uur geleden Parlementaire Redactie

Den Haag - De nieuwe partij Denk gaat opnieuw feilloos mee in de lijn van de Turkse propaganda. Als enige Kamerleden steunen Kuzu en Öztürk het kabinet niet in het weigeren van Turkse ministers. Bovendien versterkt het Nederturkse duo het verhaal van Ankara dat de Rotterdamse politie demonstranten aanviel, in plaats van andersom.