Wilders: ’Kiezer weet precies wat wij willen’

De verkiezingscampagne is voor Geert Wilders (53) ook anders dan voorgaande jaren. Nieuws over lekkende DBB’ers, het clubje agenten dat hem al ruim tien jaar beveiligt, zette voor hem even alles op zijn kop. Inmiddels voelt de PVV’er zich veilig genoeg om weer op pad te gaan, maar het aantal media-optredens is beperkt. Voor De Telegraaf maakte hij wel tijd, hoewel het niet van harte ging: „Goed, ouwe zeur. Ga maar beginnen.”

Hoe bevalt uw campagnevakantie?

„Geweldig! Het is alleen geen vakantie. Wij doen onze campagne inderdaad in een relatieve eindsprint. We organiseerden een protest bij de Turkse ambassade, we gingen naar Breda om te flyeren en ik was bij WNL’s Goedemorgen Nederland op televisie.”

U eet een visje in Volendam, u praat over uw nieuwe poezen bij WNL. Waarom bedankt u voor het serieuzere tv-werk als bijvoorbeeld Nieuwsuur?

„In die programma’s zul je me nooit zien. Jinek en Pauw of Pauw en Jinek of hoe het gerommel ook maar heet; ze vragen me al jaren en ik zeg al jaren nee. Ik vind het verschrikkelijke programma’s omdat ze bevooroordeeld zijn. Ze vertegenwoordigen de linkse haatmedia. En dan die RTL-debatten! Debatteren is niet met acht man op een rij gaan staan, 45 seconden iets uitkramen en daarna niet de kans krijgen om je verhaal af te maken.”

