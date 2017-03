Man moet 280 goudvissen uit gracht hengelen

Veenendaler Hans van Manen regelde samen met plaatselijke ondernemers dat vissen uit het Betuwegebied in de gracht belandden, schrijft RTV Utrecht. Hoewel het uitzetten van de vissen aanvankelijk tot positieve reacties van winkelend Veenendaal leidde, trok het ’Platform Stop Invasieve Exoten’ aan de bel. Reden: de goudvissen blijken een oogje te hebben op de kroeskarpers die in hetzelfde water zwemmen. Het voortbestaan van die soort loopt daardoor gevaar. De autoriteiten hebben daarom nu bepaald dat het welletjes is. Van Maanen moet alle goudvissen uit het water halen.

Goudvissen die door hun baasjes worden uitgezet, groeien als kool. Een groep Australische onderzoekers, die vrijgelaten goudvissen in het wild volgen, concludeerden eerder dat de dieren in de vrije natuur honderden kilometers afleggen en stukken groter worden dan hun soortgenoten in kommetjes. Een van de vissen die werd gespot was een exemplaar van bijna twee kilo.