Turkse krant kopt: Nederlanders zijn ’racistische honden’

’Racistische honden’ kopt de krant Yeni Safak. De krant Aksam heeft het over Nazi-honden en plaatst daar zelfs een hakenkruis bij. Op de voorpagina van een lokale krant in Istanbul, Sözcü staat ’wat een barbarij’. „Nederland zet de Turkse minister het land uit, onze expats protesteerden.” En: „De crisis is een verkiezingskans voor de racistische leider Wilders.”

De kritische krant Cumhuriyet gebruikt minder krachttermen en schrijft dat Turkse demonstranten in Rotterdam ruw zijn behandeld. „Turkse en Nederlandse politici zijn geconfronteerd met verstoorde interstatelijke relaties.”

Massa-psychose

In het hoofdredactioneel commentaar van de Engelstalige Daily Sabah wordt beweerd dat Nederland ’door een soort van massa-psychose’ gaat. „Het is onthutsend om getuige te zijn van een volledige nazi-herleving door heel Europa. Wat nog erger is: de totale stilte vanuit de hoofdsteden van Europa in een tijd dat het ene na het andere land zich overgeeft aan fascistische macht. Die stilte zorgt ervoor dat de oproerkraaier Wilders kan gedijen.”