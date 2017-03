Turkse organisaties nemen afstand van nazi-aantijgingen

Volgens de bewindsman was er één organisatie die het er niet mee eens was dat de Turkse minister niet mocht spreken bij het consulaat. „Men vond het oneerlijk dat de minister in haar auto klem zat. Ze wilde naar het consulaat. Het is haar stukje land”, zegt een woordvoerster van de Turks-Islamitische Culturele Federatie over de demonstratie in Rotterdam.

Verschillende Turkse organisaties die na de bijeenkomst op het ministerie naar buiten liepen, meenden nog steeds dat het kabinet vooral onder druk van de verkiezingen hard heeft opgetreden.

Toegang

Zo vindt Milli Görüz dat de Turkse bewindspersonen gewoon toegang tot het land had moeten worden verleend, hoewel de woordvoerder ook stelt dat Turkije na de weigering niet had moeten doorzetten. Voor de organisaties, ziet de woordvoerder nu verder ’geen rol’. „Politici zijn de boosdoeners, zij moeten dus nu ook met elkaar op de koffie. Ik voel me benadeeld door beide kanten.”

Politieoptreden

Vanuit Turkije klinkt veel kritiek op het politieoptreden in Rotterdam. De Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF) haalde flink uit. TICF is een zusterorganisatie van Diyanet, een religieuze club gelieerd aan het ministerie van Religieuze Zaken in Turkije. „Ik heb zelf de beelden gezien. De politie trad ten onrechte op met paarden en honden. Mensen zijn gebeten. Ik heb niemand gezien die de politie aanviel”, zegt een woordvoerster van TICF voorafgaand aan het overleg. „Dat vind ik niet kunnen in een democratisch land.”

Excuses

TICF vindt dat zowel Turkije als Nederland excuses moeten aanbieden. De organisatie verwacht van minister Asscher (Integratie) ‘gelijke rechten’ en een ‘gelijke behandeling.’

Onze verslaggever Lise Witteman was bij het overleg aanwezig.

