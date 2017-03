Politici nemen afstand van beschuldiging Turkije

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) zegt dat de Nederlandse regering afstand neemt van die aanklacht. Hij zegt juist „heel veel respect” te hebben voor het gezag in de grote steden en hoe zij protestacties hebben opgelost.

PVV-leider Wilders moet ook niks hebben van de Turkse beschuldigingen. „Erdogan herhaalt dat we nazi’s plus fascisten zijn en beledigt onze politie. Niks deëscaleren. Turkse ambassadeur in Nederland met hele staf uitwijzen”, twittert hij. Zijn fractiegenoot Lilian Helder: „Juridische stappen voor terecht, daadkrachtig en juist optreden van onze politie?! In geen duizend jaar.”

PvdA-voorman Asscher geeft de Rotterdamse politie een compliment voor het beheerste optreden. Daar kunnen Turkse agenten nog wat van leren, zegt hij.

Minister Koenders prijst de opstelling van Denemarken. Dat land stelde een afspraak met de Turkse premier uit naar aanleiding van de diplomatieke rel tussen Nederland en Ankara. Dat wordt volgens de bewindsman „zeer gewaardeerd”.

De Nederlandse ambassade en consulaten in Turkije zijn weer open. Onze ambassadeur is er echter nog steeds niet welkom. Koenders zint niet op soortgelijke stappen tegen Ankara. Hij heeft geen trek in een ’tit for tat-spel.

