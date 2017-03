Omgeving Binnenhof moet bezoek waard blijven

Er wordt nog steeds met gemengde gevoelens gekeken naar de enorme opknapbeurt voor het Binnenhof, die in 2020 begint. Dat bleek maandag bij de presentatie van voorstellen voor het behoud van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied tijdens de operatie die tot 2025 gaat duren. Partijen verenigd in het ’Omgevingsoverleg Renovatie Binnenhof’ willen het aantal bezoekers voor het Binnenhof en omgeving in ieder geval op peil houden.

Tours

Daarom moet er een informatiecentrum over de renovatie, de parlementaire geschiedenis en de rijke historie van het complex komen. Er moeten speciale tours worden georganiseerd. Unieke kansen moeten worden benut: als de Eerste en Tweede Kamer weg zijn maar er nog niet met de klus is begonnen, kunnen plekken worden bezichtigd die anders niet door derden kunnen worden bezocht.

ProDemos, het ’Huis voor democratie en rechtsstaat’, dat al zoveel rondleidingen organiseert, gaat volgens de voorstellen aangepaste tours organiseren, langs het Binnenhof-in-verbouwing en langs het parlement in de tijdelijke huisvesting elders in de stad.

Het Mauritshuis, het Haags Historisch Museum, Escher in het Paleis, het Museon en andere musea kunnen de bouwhekken benutten om er tentoonstellingen bij en op te houden, zo is verder de gedachte.

De loopbrug over de bouwput, waarvan al sprake was, moet er ook echt komen. Verder moet er één centraal loket komen voor suggesties en klachten, waar mensen bij calamiteiten 24 uur per dag terecht kunnen.

Bij Den Haag Marketing houden ze de moed erin. „Ik geloof dat juist de renovatie een reden is om te gaan kijken”, aldus een vertegenwoordigster maandag.