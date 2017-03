Celstraf voor bejaarde zoutzuurgooier

De rechtbank in Zutphen legde de verdachte daarnaast op 2000 euro schadevergoeding te betalen aan het slachtoffer, dat eerstegraads brandwonden overhield aan de aanval.

Het incident deed zich op 18 september vorig jaar voor. De rechtbank gaat uit van voorbedachte raad, omdat de verdachte het brandwonden en ademhalingsmoeilijkheden veroorzakende zuur enkele dagen voordien gekocht had en met een mondkapje op en plastic handschoenen aan naar de woning in Terborg was getogen. Vanwege die opzet vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf op zijn plaats en zou een lichtere straf geen recht doen aan de ernst van de zaak.