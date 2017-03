Met deze bingo-kaart kunnen kijkers bijhouden welke boze en loze beloftes de lijsttrekkers maken. Het is de bedoeling om de kaart zo snel mogelijk vol te maken. Daarna kan men de resultaten delen via sociale media. Belangrijk bij de bingo-kaart is wel dat het geluid van je computer, tablet of mobiel aan staat.

De Boze & Loze Beloftenbingo-kaart Foto: CDA

Het is niet voor het eerst dat er dergelijke bingo-kaarten worden bedacht. Eerdere bingo-kaarten werden gebruikt bij de Amerikaanse verkiezingen rond opmerkingen van president Donald Trump en bijvoorbeeld bij het programma Voetbal Inside waarbij vaste opmerkingen van de presentatoren werden belicht.