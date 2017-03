Knetterend debat tussen Rutte en Wilders

Waar eerdere debatten tam verliepen, bijvoorbeeld doordat de discussie-opzet in de weg zat, was deze botsing bij EenVandaag totaal anders. De twee lijsttrekkers hamerden keer op keer op de tekortkomingen van de ander in een spannende discussie.

Wilders stelde dat hij als premier nu direct de Turkse ambassadeur zou uitzetten. „Hier is het verschil tussen vanaf de bank Twitteren en het land besturen”, reageerde Rutte die Wilders’ oplossingen telkens als ’nep’ weg zette.

Op zijn beurt benadrukte Wilders dat Rutte niet meer geloofwaardig is volgens veel kiezers. „Niemand in Nederland gelooft Rutte nog.” Dat de VVD niet met de PVV gaat samenwerken, gelooft Wilders ook niet. Met wie gaat hij dan een streng immigratiebeleid voeren en de belastingen verlagen, vroeg de PVV’er. Met migratieminister Klaver wellicht?

Rutte wilde het publiek vooral vertellen dat zijn oplossingen wel echt waren. Zo stond hij aan de basis van de Turkijedeal waardoor er minder vluchtelingen het land in kwamen. Wilders reageerde verontwaardigd dat de grenzen helemaal dicht moeten. „Dat grenzen sluiten van u is een nep-oplossing”, zei Rutte echter, die onder meer waarschuwde voor grote files. De liberaal herhaalde dat hij niet samen wil werken met een partij die de Koran wil verbieden.

Wilders hekelde dat Rutte de oplossingen telkens in Europa zoekt. „Ik begrijp dat meneer Rutte fan is van Europa want als hij woensdag de verkiezingen verliest, moet hij donderdag nog een baantje hebben.” Deals sluiten over de grenzen wil hij niet. „Ik wil niet afhankelijk zijn van Brussel, Turken of úw vriendjes in Libië.”

