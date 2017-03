Geert Wilders en Mark Rutte kruisen de degens in de aula van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In het publiek zitten honderden mensen. Vanuit de hele wereld zijn journalisten naar de Maasstad gekomen.

De twee lijsttrekkers gaan in debat over drie thema's: economie, zorg en integratie/immigratie.

Tweets by IngeLengton