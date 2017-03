Turkse sancties tegen Nederland: vooral woorden

De maatregelen zullen pas ongedaan gemaakt worden als Nederland terugkomt op zijn ’fouten’ die volgens hem onwettig zijn, inhumaan en tegen het internationaal recht.

"We doen precies hetzelfde wat zijn ons hebben aangedaan", aldus Kurtulmus tijdens een persconferentie.

De vicepremier, Numan Kurtulmus, zei als de belangrijke regeringswoordvoerder tevens dat Europa zich niet gehouden heeft aan de vluchtelingendeal en dat die opnieuw moet worden geëvalueerd.

Van economische of financiële sancties lijkt tot op heden dus nog geen sprake.

Het lijkt erop dat de sancties vooralsnog weinig effect zullen hebben voor Nederland. De ambassadeur was al in Nederland voordat de diplomatieke crisis begon, er stonden op de korte termijn geen diplomatieke ontmoetingen gepland en ministers kunnen nog steeds naar Turkije vliegen met lijnvluchten.

Erdogan: repliek

President Recep Tayyip Erdogan zei maandag dat hij naar het Europese Hof voor de Mensenrechten wil stappen. Hij zei dat Nederland rekenschap zal moeten afleggen en dat Turkije alle mogelijke diplomatieke sancties zal aanwenden om Nederland van repliek te dienen.

Ankara en Den Haag hebben slaande ruzie over het afgelasten van optredens van Turkse ministers die in Nederland een 'ja' wilden aanprijzen voor het Turkse referendum in april. Dat gaat over de invoering van een nieuw presidentieel stelsel.

Erdogan leidt het land al sinds 2003 maar is sinds 2014 president. Die functie is in de huidige grondwet ceremonieel. Erdogan wil dat de president straks ook formeel de grote leider wordt.