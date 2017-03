Debatinstituut: Rutte duidelijke winnaar

Volgens directeur van het Debatinstituut Roderik van Grieken maakte de premier op het gebied van geloofwaardigheid een betere indruk dan Wilders. ,,Wilders viel Rutte steeds aan op geloofwaardigheid, maar is Wilders wel degene die het mandaat heeft om Rutte daarop aan te vallen? Rutte pareerde vooral in het derde debat over immigratie eenvoudig de aanvallen van Wilders met de tegenvraag 'wat dan het plan van de PVV is''', aldus Van Grieken.

Een ander zwak punt van Wilders was volgens Van Grieken dat hij in het debat te eenzijdige denkbeelden uitte: ,,Tijdens het debat over de zorg ging Wilders al over immigratie praten. Dan wek je dus de indruk dat je een one-issue-partij bent en op veel gebieden geen geloofwaardig alternatief biedt.''

Wat volgens Van Grieken verder opviel was de gespannen houding van Wilders tegenover de ontspannen uitstraling van de premier. Rutte maakt gretig gebruik van de opmerking van Wilders dat die geen werk wil maken van de naleving van een koranverbod. Rutte noemde het om die reden een ,,nepmaatregel''.