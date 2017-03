Denk in gesprek met RMMN over intimidatie

In de verklaring stelt het RMMN nu dat in de media ten onrechte die indruk is gewekt. „Dat heeft het RMMN nooit bedoeld. Wel heeft RMMN signalen ontvangen van moslims die een sfeer ervaren waarin ze niet vrijuit kunnen aangeven dat ze kritiek hebben op Denk omdat andere moslims dat niet toelaten.”

RMMN stelde eerder dat het kwalijk is dat Denk geen afstand neemt van omstreden imam’s, en nepaccounts op Facebook heeft ingezet om andere politici zwart te maken.

Minister Lodewijk Asscher (PvdA) heeft maandag harde kritiek geuit op Denk. „Ik zie daar een politiek van intimidatie, van mensen klem zetten, van mensen onder druk zetten.”