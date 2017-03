Kabinet buigt zich over Turkse sancties

Rutte benadrukte dat de sancties pas net zijn aangekondigd, en dat hij er daarom inhoudelijk nog niet heel veel over kan zeggen. Hij gaf wel aan dat de strafmaatregelen niet van economische aard zijn, en dat zei hij te begrijpen. „We hebben een enorme investeringspositie daar, we zijn nummer één of twee qua investeringen. Ik snap dat ze zich daar niet op richten.”

Turkije gaat onder meer Nederlandse diplomatieke vluchten weren. De Nederlandse ambassadeur is niet meer welkom en een vriendschapsverdrag wordt mogelijk opgezegd. Dat laatste is vooral een zaak van de Tweede Kamer, aldus de premier.

De Turken gaven maandag ook aan de vluchtelingendeal met Europa opnieuw te willen evalueren in reactie op de rel met Nederland, maar van dat dreigement leek Rutte weinig onder de indruk. „Dat horen we constant. Die deal is ook in het belang van Turkije. We helpen met de opvang van Syriërs in Turkije. We doen gezamenlijk iets om het probleem op te lossen.”

Rutte herhaalde wel het „totaal bizar” te vinden dat Turkije nu met sancties tegen Nederland komt. Die kwalificatie gebruikte hij dit weekeinde ook al, nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan Nederland fascistisch en nazistisch had genoemd.

Erdogan zei dat nadat Nederland de Turkse minister van Familiezaken had belet aanhangers toe te spreken bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Dat leidde tot een uren durende patstelling. Uiteindelijk werd de Turkse minister door de politie terug naar Duitsland begeleid.