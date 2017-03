Volgens de getergde Turkse leider begrijpt onze premier er allemaal niets van. „Leer eerst eens wat democratie is, geen enkele president heeft het voor het zeggen. In een democratisch land is het volk de baas”, liet hij briesend weten op A Haber, een pro-Erdogan-zender.

De ferme gebaren waarmee Erdogan schermt, zoals een gang naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, maken in Den Haag weinig indruk. Het gevaar voor verdere escalatie van het conflict is intussen nog niet geweken.

