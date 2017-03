Asscher: Turkse sancties vooral symbolisch

De Turkse regering heeft besloten om Nederlandse diplomatieke vluchten te weren. De Nederlandse ambassadeur is niet meer welkom en een vriendschapsverdrag wordt mogelijk opgezegd.

,,Het is nu zaak het hoofd koel te houden", zei Asscher. ,,We moeten maar eens even wachten hoe Turkije er verder mee omgaat." De sancties zijn op langer termijn volgens hem niet verstandig. ,,Als bondgenoten moet je met elkaar in gesprek zijn."

Asscher denkt dat de relatie nog wel even stroef blijft. ,,En dat ligt niet aan ons".

Hij zei verder dat Turkse bewindslieden tot het referendum in Turkije op 16 april niet meer welkom zijn in ons land omdat is gebleken dat ze hier campagne willen voeren. ,,Laat de Turken gewoon even in de spiegel kijken en weer tot rust komen."