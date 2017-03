Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

De koepelgevangenis in Breda.

'Wiet kweken in koepelgevangenis Breda'

34 min geleden

BREDA - Een groep Nederlandse ondernemers wil op grote schaal wiet kweken en een van de locaties die de groep op het oog heeft, is de koepelgevangenis in Breda. De ondernemers hebben zich verenigd in de Legale Cannabis Coalitie (LCC), meldt Brandpunt dinsdag.