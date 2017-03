Witwasoperatie van miljoenen

Dat bevestigt de politie aan De Telegraaf. Een van de opgepakte verdachten uit Nieuw-Schoonebeek is actief in de schroothandel. Het gaat om een omvangrijk, wereldwijd onderzoek. Er zijn invallen gedaan in Sint Maarten, België, Duitsland en op meerdere locaties in Nederland. In Nieuw-Schoonebeek zijn politie en defensie bezig met grote doorzoekingen. De miljoenen euro’s zijn volgens bronnen van deze krant vermoedelijk afkomstig uit de handel in drugs en geïnvesteerd in panden.

De politie spreekt van een ’ondermijningsonderzoek’: dat zijn onderzoeken tegen georganiseerde misdaad en vooral bedoeld om verwevenheid tussen boven- en onderwereld aan te pakken. De verdachte uit Nieuw-Schoonebeek is eigenaar van schrootbedrijven in Suriname en Sint Maarten.

In Nederland lopen diverse onderzoeken naar de smokkel van cocaïne, verpakt in containers met schroot. De laatste jaren valt de recherche en de Amerikaanse anti-drugsbestrijding DEA op, dat er een enorme groei is van cokesmokkel via het Caribisch gebied. Onlangs waarschuwden Surinaamse oppositieleden hier al voor in De Telegraaf.

Foto: Jos Schuurman

,,Het is op dit moment onduidelijk waarmee crimineel geld is verdiend. Overigens is dat voor het strafproces niet noodzakelijk. Witwassen is een zelfstandig delict. Dat wil zeggen dat niet bewezen hoeft te worden, met welke criminele activiteit het geld is verdiend”, zegt woordvoerster Sylvia Sanders van de politie Noord-Nederland.