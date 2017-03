Rutte: walgelijke geschiedvervalsing

Erdogan haalde dinsdag hard uit naar ons land over Srebrenica. „Turkije kent de Nederlanders van de slachting in Srebrenica”, zei de president op een bijeenkomst. In een grote Turkse krant hield hij Nederland zelfs verantwoordelijk voor de slachting in Bosnië in 1995. „We kennen ze van de slachting van Srebrenica, we kennen hun verdorven karakter van de manier waarop ze er 8000 Bosniërs afmaakten.”

’Walgelijke geschiedvervalsing’

Premier Rutte is woedend over deze uitspraken. „Dit is walgelijke geschiedvervalsing.” Volgens de VVD-leider overschreeuwt de Turkse president zichzelf. „Wij gaan ons niet verlagen tot dit niveau.”

Erdogan blijft zichzelf overschreeuwen, niet alleen tegen Nederland maar ook tegen Duitsland. Toch moeten er op enig moment gesprekken gaan plaatsvinden, aldus Rutte.

Hij zei dat de samenwerking met de Turken op allerlei terreinen tot nu toe gewoon doorgaat. Ook de vluchtelingendeal met de Turken staat. Het is ook in het belang van Turkije dat die samenwerking gewoon doorgaat, benadrukte de premier.