Erdogan noemde volgens de krant Hürriyet geen politici of partijen bij naam, maar vertelde zijn gehoor in Ankara dat er in Nederland onder meer een racist aan de verkiezingen meedoet en de partij die de huidige regering leidt. En op die twee moeten Turken, moslims of buitenlanders beslist niet stemmen, aldus de Turkse president.

Hij leek zo het stemadvies te geven niet op Rutte of Wilders te stemmen. Erdogan zei verder dat hij meer actie gaat ondernemen tegen racisme, islamofobie en vreemdelingenhaat. Hij wil de islamitische wereld mobiliseren tegen het ’eurofascisme’.