Jacht op relschoppers

Dat schrijft Aboutaleb dinsdag in een brief aan de gemeenteraad, die donderdag debatteert over het incident rond de Turkse minister van familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya.

Daarin meldt hij dat twee politieagenten zijn zaterdagavond gewond geraakt en achttien mensen zijn aangehouden bij de rellen rond het Turkse consulaat in Rotterdam.

Aboutaleb stelt vast „dat het hele optreden van de overheid de afgelopen dagen erop gericht was om escalatie te voorkomen en de openbare orde en veiligheid te waarborgen.” Hij spreekt tevens zijn „enorme waardering voor de politie voor het professionele optreden in deze extreem lastige situatie” uit.

De burgemeester hekelt bovendien opnieuw de Turkse consul-generaal Sadin Ayyildiz, die zich voortdurend onbereikbaar hield. „Ik ben onaangenaam verrast dat achteraf is gebleken dat de Turkse consul mij onjuist heeft geïnformeerd over de ware bedoelingen van deze dag”, schrijft hij.

Ook meldt hij dat de Turkse delegatie zaterdag op weg naar Rotterdam mogelijk opzettelijk een dubbelgangster van minister Kaya heeft ingezet. Zo werd een deel van de Turkse colonne bij de Kuip stilgezet. „Er bestaat enige tijd onduidelijkheid of de Turkse minister van Familiezaken daarbij aanwezig is omdat een vrouw in het gezelschap sterk op haar lijkt”, beschrijft Aboutaleb de gebeurtenissen. „Het vermoeden bestaat dat dit een bewuste actie is geweest om de politie op het verkeerde been te zetten.”