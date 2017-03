Utrechter Martijn (29) overleden in Peru na val van balkon

Martijn Klumpen was op 21-jarige leeftijd in Peru gearresteerd met bolletjes in zijn lichaam. Hij zat zes jaar in de gevangenis voor drugssmokkel. Na vrijlating woonde hij samen met zijn zwangere vriendin.

Klumpen was vorige week zijn huissleutels vergeten en klom daarom van balkon naar balkon om binnen te komen. Dat ging mis. Hij belandde in een ziekenhuis. Zijn vader Tino haalde in Nederland in een paar dagen tijd 20.000 euro op om de behandeling te betalen, maar na aankomst in Peru hoorde hij dat zijn zoon was bezweken.