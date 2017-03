Tien vragen over de stembusgang op 15 maart

1. Heb je niet zoveel tijd om te stemmen en wil je de drukte vermijden?

Stem dan niet tussen half vijf ’s middags en negen uur ’s avonds, want dan gaan de meeste mensen stemmen.

2. Wat gebeurt er als je het verkeerde hokje aankruist?

Na de vergissing geeft de kiezer zijn stembiljet terug aan de voorzitter van het stembureau. Die geeft een nieuw biljet. Gebeurt het nog een keer, dan heb je pech.

3. Ben je verknocht aan je eigen pen?

Een hokje aankruisen mag met een zelf meegebrachte pen. De pen moet wel rood schrijven.

4. Mag je met iemand anders in een stemhokje (duiken)?

Twee volwassenen in een stemhokje? Dat mag niet. Foto: Rijksoverheid

Dit is ten strengste verboden. Maar voor kiezers die vanwege een verstandelijke beperking niet zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen, is hulp toegestaan. Ook kinderen die volwassenen niet kunnen beïnvloeden, mogen mee.

5. Wil je graag de telling bijwonen?

Dat mag. Helpen met tellen is echter uit den boze, is te lezen in de instructie die de stembureaus hebben ontvangen.

6. Wat is de bijzonderste plek om te stemmen in ons land?

Het kleinste stembureau ligt in Marle. Een woonhuis aan de Marledijk in Overijssel is sinds 1948 een stembureau en wordt gerund door Elly Westhof. Maar op een onbewoond eiland stemmen, kan ook. Op de Marker Wadden is een stembureau geopend voor de vijftig mensen die op het eiland aan het werk zijn.

7. Dronken stemmen. Mag dat?

De Kiesraad meldt hierover: “De voorzitter van het stembureau bewaakt de orde tijdens het stemproces, dus als iemand de orde verstoort in het stemlokaal mag deze daar tegen optreden.” Dus mits je niet de openbare orde verstoort, mag je dronken stemmen. Vaak is dat bij dronkenschap echter niet het geval.

8. Hoe lang mag je in het hokje blijven?

In principe zo lang als je maar wil. Maar de leden van het stembureau kunnen je eruit halen als het wel heel erg lang duurt.

9. Mag je een stemfie maken?

Een stemfie maken, mag. Foto: ANP

Ja, dat is toegestaan. De rechter oordeelde dat selfies in het stemhokje niet zijn verboden en ook minister Plasterk liet in 2014 weten dat een stemfie gewoon mag. Wel mag de openbare orde niet worden verstoord, dus mocht de voorzitter van het stembureau vinden dat de fotoshoot te rumoerig verloopt, dan moet je smartphone weer in je zak.

10. Ben je je stempas kwijt?

Dan kun je niet meer stemmen. Het was tot dinsdag 12.00 uur mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.