Kind valt uit boom in Hedel

37 min geleden

Hedel - Een kind is dinsdagmiddag uit een boom gevallen bij een speeltuin in het Gelderse Hedel. Het slachtoffertje is met onbekende verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.