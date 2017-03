‘Links meest te zien bij Publieke Omroep’

Uit onderzoek van Brandpunt+ en media-analysebedrijf Media Distillery blijkt dat in de programma's Jinek en Pauw & Jinek zelfs 63 procent van de gezichten van progressief linkse lijsttrekkers waren.

Verder komt naar voren dat PVV-leider Geert Wilders de meeste aandacht kreeg zonder dat hij te gast was of commentaar gaf. Bij de nieuwe partijen kreeg Thierry Baudet van FvD de meeste ‘airtime’. Zijn gezicht werd ruim twee keer zoveel gezien als dat van Sylvana Simons van Artikel 1.

Tunahan Kuzu van DENK was 20 procent vaker in beeld dan Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, hoewel de laatste partij met vijf zetels in de Kamer zit en DENK met twee.

Onder de progressief linkse partijen vallen PvdA, SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en DENK, zoals ook Kieskompas doet. Binnen conservatief rechts vallen VVD, CDA, PVV, CU, SGP en VNL.

Voor de meting is gezichtsherkenningsoftware gebruikt bij alle Nederlandse tv-programma's, reclames en spotjes sinds begin dit jaar.