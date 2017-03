Krol: Verkiezing gaat niet over Turkijerel

Kleinere partijen zijn bang dat zij zetels verliezen omdat zij vrezen zetels te verliezen aan bijvoorbeeld de VVD door deze Turkijerel. Krol haakte daar tijdens het slotdebat van de NOS handig op in. “We stemmen over de problemen hier”, waarschuwde hij de kijkers.

Een van de lijsttrekkers die tijdens het debat uitleg had kunnen geven over zijn afwijkende standpunt in deze diplomatiek rel is Tunahan Kuzu van Denk. Hij zei op het laatste moment echter af. Volgens hem omdat hij niet tegenover Jan Roos van VNL wil staan omdat die onder meer xenofoob zou zijn. Roos vindt de opstelling van Kuzu “laf” en noemt het “minachting voor de democratie”.