Schiphol wordt te traag

Dat blijkt in de RAI op de 'wereldtentoonstelling' voor luchthavens Passenger Terminal Expo 2017. Daar zijn deze week een paar duizend vliegexperts, ambtenaren en techneuten bijeen om te praten over het vliegveld van de toekomst en de alsmaar toenemende veiligheidsproblemen.

Het nieuwe centrale securitysysteem dat Schiphol twee jaar geleden voor 400 miljoen euro in gebruik nam, is in feite alweer achterhaald. ,,Om urenlange wachtrijen te voorkomen, is het nodig om te gaan werken met 3D-scans voor een snelle controle van handbagage. Daarbij hoeft de reiziger niets meer uit zijn spullen te halen en kan hij gelijk doorlopen. Deze apparaten zien elk explosief, hoe klein ook", aldus ConneCT-baas Mark Laustra.

Luchthavens zijn straks volledig zelfbediening. ,,Dat kan door biometrische identificatie, bijvoorbeeld met gezichtsherkenning, en automatische e-gates. Inchecken doe je thuis en de bagage wordt buiten de terminal afgegeven of in je woonplaats opgehaald", stelt Gemalto-topman Frédéric Trojani, die op de Expo de oplossing 'Fly to Gate’ lanceert.

Schiphol neemt volgens de nieuwe digitale directeur Albert van Veen op zijn vroegst in 2018 een proef met totale biometrische doorstroming van reizigers. ,,We zijn volop bezig met een inhaalslag, maar het heeft tijd nodig om de hele organisatie met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De overheid moet ook mee willen werken", zo zei hij.

Deze week heeft Schiphol volgens hem alvast een open 'API-platform' in gebruik genomen, waarmee vliegpassagiers verschillende apps tegelijk kunnen gebruiken, zoals actuele vluchtinformatie, vragen aan chatrobots en Schiphol-diensten. ,,Daarmee gaan we experimenteren", vertelt Van Veen in gesprek met De Telegraaf.

Het aantal reizigers door de lucht zal volgens IATA (vliegmaatschappijen) komende vijftien jaar verdubbelen. ,,Er moet dus wat gebeuren om al die mensenmassa's in goede banen te leiden", vindt de woordvoerder. Van Veen voorziet binnen vijf tot tien jaar regionale vliegvelden, waar nauwelijks nog personeel