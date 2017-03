PVV pro-Poetin in europarlement

Op 17 juli 2014 is er een eerste stemming over Oekraïne voor het dan net geïnstalleerde Europees Parlement. In de resolutie wordt de Russische bezetting van de Krim – volgens internationaal recht illegaal - veroordeeld. De PVV steunt dit echter niet.

Het is een patroon dat zich telkens aftekent zodra Rusland en z’n rol in de regio ter sprake komt in het parlement. In een veertiental resoluties tot eind vorig jaar worden de Russen de hand boven het hoofd gehouden.

In een voorstel waar hoofdelijk over wordt gestemd op 10 juni 2015 wordt partijfinanciering door de Russen van (extreem)rechtse partijen in Europa veroordeeld. Aanleiding hiervoor was het Front National (FN). De partij van de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen heeft miljoenenleningen gekregen van Russische banken met directe banden met het Kremlin. Volgens Le Pen kan ze niet anders omdat ze van Franse banken geen krediet krijgt. De PVV stemt – net als het FN - tegen.

Sinds 15 juni 2015 vormt de PVV samen met het FN en enkele andere anti-Europese partijen een Europese fractie. Eigenlijk was het al de bedoeling om dit vanaf het begin van de nieuwe zittingsperiode te doen, maar omdat er te weinig partijen waren voor een officiële samenwerking lukte dit aanvankelijk niet.

Toch wijkt het stemgedrag van de PVV voor en na de samensmelting met het FN niet noemenswaardig af. Wilders en Le Pen hadden zich namelijk al vóór de Europese verkiezingen van 2014 aan elkaar gecommitteerd.

Voor de PVV zijn geen aanwijzingen dat er directe banden zijn met Russische financiers en door Geert Wilders werd maandag in een interview met deze krant nog in alle toonaarden ontkend dat zijn partij connecties met het regime van Poetin heeft.

In een reactie stelt de Europese delegatieleider van de PVV Marcel de Graaff dat zijn partij niet pro-Russisch is („volstrekte onzin”) maar alles wat met de EU te maken heeft afwijst. „De delegatie stemt consequent tegen elke resolutie waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen zich ergens mee te bemoeien”, aldus De Graaff. Helemaal consequent lijkt hij hierin echter niet. Op 22 november vorig jaar diende hij zelf met onder andere Le Pen nog een resolutie in om Turkije buiten de EU te houden.

Al langer doen verhalen de ronde dat Russen de Europese Unie van binnenuit willen opblazen door radicaal rechtse partijen die kritisch staan tegenover de EU te faciliteren. Ook buiten Europa is Rusland bezig.

Voormalig PVV’er en buitenlandwoordvoerder van die partij in de Tweede Kamer Wim Kortenoeven hekelt de manier van werken van de PVV. „Ik denk dat het een Pavlov-reactie is. Ze zijn tegen Oekraïne en de EU en daardoor voor Rusland. Het is amateuristisch en onverantwoord.”

Volgens Kortenoeven moet alles wat zijn partij in Brussel of Straatsburg beslist eerst langs Wilders voor goedkeuring. Opmerkelijk genoeg lekte in juni 2014 mails uit van de PVV waarin Wilders een fractiegenoot in de Tweede Kamer terugfluit na in zijn ogen een veel te kritisch geluid over Rusland.