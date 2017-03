Nachtbrakers kunnen stem al uitbrengen

Milo Lambers was daarmee de eerste ingezetene van Nederland die op woensdag 15 maart 2017 zijn stem uitbracht voor de verkiezingen van de Tweede Kamer.

Het stembureau in Castricum dat zo vroeg opende, is gevestigd op het NS-station. Door zó vroeg open te gaan, hoopte de gemeente onder meer late reizigers te verleiden een stem uit te brengen. Meteen na de opening stonden er al tientallen mensen op de stoep om hun stem te mogen uitbrengen. Sommige Castricummers combineerden hun laatste rondje met de hond met het uitbrengen van hun stem.

De Castricumse burgemeester Toon Mans opende het stembureau met de wens dat vandaag veel Nederlanders hun stem uitbrengen want, zo benadrukte hij, ,,dit is een dag van de democratie’’.

Vandaag gaan er duizenden stemhokjes open in heel Nederland. Gebruikers van het openbaar vervoer kunnen onder meer op zo’n 60 NS-stations terecht om hun stem uit te brengen.

Ook in Amsterdam kon er vlak na middernacht al gestemd worden door bezoekers van stemfeest in de Tolhuistuin aan de IJpromenade. Het feest, onder meer georganiseerd door muzieklabels TopNotch, Noahs Ark en Rotterdam Airlines wil het voor jongeren extra aantrekkelijk maken om te stemmen. ,,Om klokslag twaalf uur 's avonds gaat het pas echt los. Dan zullen de eerste stemmen voor de verkiezingen uitgebracht worden en dat zijn de stemmen van de jongeren’’, aldus de organisatie.

In de Tolhuistuin in Amsterdam werd er even na middernacht ook al gestemd

