Drukte bij nachtelijk stembureau Castricum

Volgens de voorzitter van het stembureau stond de eerste geïnteresseerde al om 22.00 uur voor de deur, om er zeker van te zijn dat hij de primeur had. ,,Het was een feestje. Er was muziek, mensen stonden massaal in de rij. Eén persoon kwam uit Beverwijk en mocht hier niet stemmen, maar kwam speciaal voor de sfeer. Verder waren er alleen lokale burgers.”

Tussen 01.00 en 05.00 werd het rustiger bij het stembureau dat woensdag tot 20.00 uur geopend is. Er kwamen nog elf mensen die van of naar hun werk gingen. ,,Na 05.00 verwacht ik meer drukte, de treinen gaan dan rijden," aldus de voorzitter die spreekt over een geslaagd experiment.