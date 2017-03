Alle stembureaus open

In principe zijn de stemlokalen van 07.30 uur tot 21.00 uur open. In de Kieswet zijn echter uitzonderingen vastgelegd voor de zogenoemde bijzondere stembureaus die eerder of later open mogen gaan.

Voorbeelden daarvan zijn stembureaus in winkelcentra die om 18.00 uur sluiten of op treinstations waar vroege forenzen hun stem al kunnen uitbrengen. Op het station van Castricum kon zelfs al vanaf middernacht worden gestemd. Vanaf 05.15 uur woensdagochtend volgden meer stations.

Een bijzonder stembureau moet wel ten minste acht uur aaneengesloten geopend zijn. Aan de uiterste sluitingstijd van de bureaus valt niet te tornen. Om 21.00 uur moeten de deuren dicht.