Politie schiet verdachte neer na achtervolging

40 min geleden

AMSTENRADE - Bij de aanhouding van drie mannen die in een auto zaten die niet wilde stoppen, heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag schoten gelost. Daarbij is een van de inzittenden gewond geraakt aan zijn been. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde in het Limburgse dorp Amstenrade.