Kopie-kookboek moet shredder in

Volgens de rechtbank Amsterdam heeft uitgeverij Dubois het kookboek voor 95 procent overgeschreven uit de oorspronkelijke versie van het boek, een standaardwerk in de Surinaamse keuken met vele honderden historische recepten, waaronder roti, bloedworst en fladder.

Het originele Groot Surinaams kookboek werd in de jaren zeventig geschreven door een voormalige docent en de directeur van de huishoudschool in Paramaribo. Vorig jaar verscheen plotseling een ’geheel vernieuwde’ uitgave, waarbij de namen van de oorspronkelijke auteurs waren vervangen door die van uitgeefster Diana Dubois. Dat bleek een vrijwel letterlijke kopie van het origineel, inclusief spelfouten.

Stichting Kankantrie uit Capelle aan den IJssel, die eigenaar is van de auteursrechten op het originele kookboek, stapte vorige maand naar de rechter om het boek met de gestolen recepten uit de handel te laten halen. Die stelt de stichting nu in het gelijk.

De uitgeefster voerde tijdens de zitting nog aan dat zij door ziekte een tijdlang haar geheugen is kwijtgeraakt. Hierdoor zou ze zijn vergeten dat haar vader eigenlijk veertig jaar geleden in Suriname het auteursrecht op het kookboek al had verkregen. Dat noemt de rechter ongeloofwaardig.

Uitgeverij Dubois moet van de rechter daarom direct stoppen met de verspreiding van het kookboek. Daarnaast dient zij alle boeken die nog in de handel zijn terug te halen en te laten vernietigen. Ook draait zij op voor de proceskosten.

De uitgeefster zegt in een reactie dat zij zich beraadt op een hoger beroep tegen de uitspraak. „Ik ben het niet eens met dit vonnis, dat zal je begrijpen.”