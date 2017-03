De afgelopen zes maanden werden vierhonderd bijenvolken en honingraten in Nieuw-Zeeland gestolen, zo blijkt uit cijfers van de politie. Honing veroorzaakt een nieuwe „goudkoorts”, zegt Laurence Burkin van The True Honey Co.

De Nieuw-Zeelandse honing gaat soms voor omgerekend bijna honderd euro per kilo over de toonbank. Een bijenvolk kan meer dan 1300 euro opbrengen.