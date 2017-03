premium

Burgemeester op de fiets langs 29 stembureaus

46 min geleden Jan Colijn

BORCULO - Hij staat bekend als snelste burgemeester van ons land: Joost van Oostrum van fusiegemeente Berkelland. De Achterhoekse burgervader is veelvoudig Nederlands kampioen wielrennen voor burgemeester. Vandaar dat de VVD’er vandaag per racefiets klom om een bezoekje te brengen alle 29 stembureaus in zijn gemeente, waaronder Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. ,,Het is heerlijk weer dus wat wil een mens nog meer? Vanwege de stembureaus in de buitengebieden is het echter al met al meer dan 100 kilometer. En omdat ik her en der word aangesproken, gaat het allemaal toch wat langer duren dan ik vooraf had gepland. Ik verwacht er toch wel de hele dag zoet mee te zijn.”