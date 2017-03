premium

Zaak tegen doodrijder jongetje (4) uitgesteld

19 min geleden

ZUTPHEN - De rechtszaak tegen de 38-jarige man uit Doetinchem, die vorig jaar zomer in Zelhem een vier-jarig jongetje doodreed, is uitgesteld omdat justitie vanmorgen vergeten was de man vanuit zijn cel in Zaandam naar de rechtbank in Zutphen te brengen. Hij wordt nu alsnog opgehaald.