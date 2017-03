premium

Jongetje ervandoor met stembureaubord

52 min geleden

AMERSFOORT - Een wijkagent in Amersfoort is woensdag achter een jongen aan gegaan die aan het fietsen was met een officieel bord van een stembureau in zijn hand. De vijftienjarige jongen mocht mee terug naar het stembureau om het bord weer in te leveren.