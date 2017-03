premium

Opkomst diverse plekken al boven 100 procent

59 min geleden

MARLE - Bij sommige stembureaus in Nederland ligt de opkomst al ver boven de 100 procent. Dit is onder meer het geval op de campus van Wageningen University & Research. Ook in het kleinste stembureau van Nederland, in Marle in de provincie Overijssel, was het aantal stemmers al hoger dan het aantal mensen dat dit bureau als dichtstbijzijnde stemlocatie aangewezen had gekregen.