Gemeente Amsterdam grijpt in bij stembureau in Turkse moskee

Ook klinkt de Turkse radio op de achtergrond en worden er Diyanet-folders op de tafel verspreid, zo blijkt uit twitterberichten van Amsterdammers die in de moskee hun stem uitbrachten. ,,Campagneuitingen in het stembureau zijn niet toegestaan. We hebben iemand erheen gestuurd om dit te corrigeren’’, laat een woordvoerster van de gemeente weten. ,,We hebben nog geen klachten van kiezers binnengekregen.’’

Turkse posters

Het bewuste stembureau aan de Joubertstraat bevindt zich in een moskee. In het voorportaal hangen allerlei nationalistische, Turkse posters. Over één van die posters heen is het voorbeeldstembiljet geplakt. In het stemlokaal zelf sieren Turkse vlaggen de muur. Op Twitter leiden foto’s die kiezers maakten tot ophef.

De Kiesraad laat weten dat in algemeen zin ,,er geen activiteiten in een stemlokaal mogen worden ontplooid die de kiezer beïnvloeden’’. Of daar sprake van is in dit geval, kan een woordvoerster niet zeggen. ,,Maar als mensen bezwaar hebben, moeten ze dat meldden bij de voorzitter van het bureau.’’

Volgens Elise Steilberg, die vanochtend ging stemmen bij de moskee, was de voorzitter van het bureau echter niet happig op het opnemen van bezwaar. ,,In dat geval moeten kiezers zich tot de gemeenten wenden’’, aldus de Kiesraad.

Opheldering

Raadslid Dilan Yesilgöz van de VVD in Amsterdam wil opheldering van burgemeester Eberhard van der Laan en kaart de kwestie zodirect aan in de gemeenteraad. “In onze beleving is dat geen neutrale plek meer om te stemmen”, zegt het raadslid. Zij wil weten of de gemeente dat ook vindt en of er maatregelen worden genomen.

#ikstem Stemmen in een Turkse moskee onder Turkse vlaggen, met de Turkse radio op de achtergrond en Diyanet folders op de tafels verspreid. pic.twitter.com/WnXuKGAWKA— Elise Steilberg (@EliseSteilberg) March 15, 2017