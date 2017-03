Opkomst in Amsterdam fors hoger

Volgens een landelijke peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS en RTL had om 10.30 uur 15 procent van de stemgerechtigden hun stem uitgebracht. Dat was vijf jaar terug rond dat tijdstip nog 13 procent.

In Den Haag om 10.00 uur 12 procent van de kiesgerechtigden gestemd, tegen 11,3 procent op dezelfde tijd bij de vorige verkiezingen. In Rotterdam en Utrecht was via het internet live te zien hoe het aantal stemmers zich ontwikkelde. In de Maasstad was rond 11.30 uur al meer dan 20 procent van de kiesgerechtigden wezen stemmen. In Utrecht stond de teller toen al op dik 24 procent.